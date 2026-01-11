Inter, Valentin Carboni al Racing: i dettagli dell'affare, tra una clausola e il bonus Mondiale

Valentín Carboni cerca felicità in madrepatria. L'attaccante argentino classe 2005, infatti, dopo sei mesi fallimentari al Genoa ha scelto di cambiare aria, una stagione in prestito al Racing, su accordo combaciante con i voleri dell'Inter (detentrice del cartellino). Ma secondo quanto rivelato da TyC Sports, ci sarebbe una curiosa clausola all'interno del contratto e legata ai nerazzurri.

L’accordo tra Racing e Inter prevede che il club meneghino paghi la società di Avellaneda nel caso in cui il calciatore giochi per un determinato periodo di tempo. In altre parole, ogni volta che Carboni giocherà 4 partite consecutive, l’Inter dovrà versare al Racing 200 mila dollari, stando al media argentino. Quindi, se il 20enne dovesse disputare tutte le partite della Liga Profesional (16), il Racing riceverebbe un totale di 800 mila dollari. E il club di Diego Milito comunque giocherà anche incontri di Copa Sudamericana e Copa Argentina, oltre agli eventuali playoff. Ma non è noto se le presenze debbano essere o meno da titolare.

Non finisce qui. Ci sarà anche un compenso aggiuntivo qualora Valentin Carboni giocasse il Mondiale con la Nazionale Argentina. Uno degli obiettivi del ragazzo è ritrovare continuità e disputare sei mesi al massimo delle sue possibilità per rientrare nei radar del CT Scaloni e giocarsi le sue carte per un posto in Coppa del Mondo in ordine negli Stati Uniti, Messico e Canada. Giusto pochi giorni fa proprio l'allenatore dell'Albiceleste ha commentato la scelta del classe 2005 di giocare nel calcio argentino: "Se è nel calcio argentino è una cosa positiva, perché lo abbiamo vicino. Se riuscirà a tornare al suo livello più alto, lo prenderemo in considerazione. Sono contento della sua decisione di accumulare minuti".