Racing, Valentin Carboni si presenta: "Consigliato da Lautaro. Ha scelto la 21 per Dybala

Valentín Carboni è senza dubbio uno dei nomi più chiacchierati del mercato argentino. Il giovane centrocampista, di proprietà dell’Inter e già campione della Copa América con l’Argentina, è approdato al Racing Club con l’obiettivo di conquistarsi un posto nella lista di Lionel Scaloni per il Mondiale 2026 negli Stati Uniti, Canada e Messico.

Dopo aver interrotto anticipatamente il prestito al Genoa, Carboni ha espresso tutta la sua emozione: "Sono molto felice, emozionato di essere qui", sottolineando quanto sia importante questa nuova sfida professionale. L’inserimento nel gruppo è stato rapido: i compagni gli hanno già affibbiato un soprannome, "Bebote", e non è mancato il tradizionale battesimo con canti e risate.

Il centrocampista ha raccontato come è nata la trattativa: "Appena ho saputo dell’interesse del Racing mi ha chiamato il presidente. Ho pensato subito che fosse un grande passo per avere continuità e poter essere me stesso. Ho deciso con il cuore e sono molto convinto della mia scelta". Prima della firma, Carboni ha chiesto un consiglio a Lautaro Martínez, che lo ha incoraggiato: "Mi ha detto di andare avanti se ero convinto e che qualsiasi cosa mi servisse, mi avrebbe aiutato".

Sul calcio argentino e l’adattamento al nuovo campionato, il giocatore ha sottolineato: "È qualcosa di nuovo per me, ma il calcio è lo stesso ovunque. Ho parlato con i compagni e sto imparando velocemente". Il numero scelto è il 21, lo stesso che portava al Monza, ispirandosi a Dybala.

Carboni ha anche parlato della sua famiglia di calciatori e della sua ambizione per la nazionale: "Tutti i giocatori argentini sognano la Selección, ma io voglio prima giocare, avere continuità e fare bene. Le cose arriveranno da sole". Infine, il giovane ha ricordato l’emozione di allenarsi con Messi e la nazionale maggiore: "È incredibile, è il mio idolo e un sogno condividere quei momenti".