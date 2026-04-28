TMW News Il mercato delle big e le novità delle panchine. La Roma e il ds

Nel corso del TMW News di oggi spazio alle considerazioni di mercato sulle big, partire dalla scelta che la Roma dovrà fare per il novo ds. Massara con ogni probabilità verrà sollevato dal suo incarico e allora si fanno una serie di nomi, da Giuntoli a Manna, da D'Amico a Paratici. Occhi puntati anche sui possibili affari di Milan e Juventus oltre agli eventuali cambi di allenatori.

Palladino e l'Atalanta

La sconfitta di ieri contro il Cagliari è pesante per i bergamaschi che sono sempre più lontani dalla zona Champions. Ora sono davvero pochissime le chance di agguantare il treno per il quarto posto. "Credo che abbiamo accusato il colpo della partita di Coppa Italia - ha detto il tecnico parlando a Sky - non siamo riusciti a svoltare e l'abbiamo pagata nei primi 8 minuti. Sapevo che questa partita sarebbe stata complicata, siamo stati bravi dopo aver preso due gol a venire fuori dopo 30 minuti dove eravamo stati sporchi e a riprenderla. Poi l'approccio alla ripresa mi ha fatto arrabbiare perché il terzo gol era evitabile. Sul 3-2 abbiamo avuto tante occasioni ma non è girata bene. Ci tenevamo tanto a tener vivo il sogno Europa. I sette punti sono tanti, chiediamo scusa ai tifosi, ma noi non molleremo. Continueremo a lottare e proveremo a reagire già contro il Genoa".

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