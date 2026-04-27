TMW News Il caos del mondo arbitrale. Inter, scudetto forse domenica prossima

Nel corso del TMW News di oggi si parla soprattutto del caos arbitrale di cui si sta discutendo molto in questi giorni. In collegaeto con noi ci sarà Paolo berti, ex arbitro internazionale che esprime il suo punti di vista sul mometo del settore arbitrale e di quel che è stato fatto nel post Calciopoli. Naturalmente, occhi puntati anche sul campionato con l'Inter che ieri è stata ragunuta sul 2-2 dal Torino dopo che si trvava in vantaggio due a zero. Pochissime emzoioni invece durante Mila-Juventus terminato zero a zero.

Le parole di Chivu

"Siamo sereni come sempre e consapevoli del lavoro svolto.

Sappiamo quanto abbiamo lavorato ma siamo consapevoli che mancano ancore partite e punti a uno dei nostri obiettivi", ha detto il tecnico dell'Inter dopo la partita di ieri. "Siamo arrivati alla sosta con un bel vantaggio. Arrivarci con la sconfitta contro il Milan ha creato qualche critica, poi abbiamo auto l'opportunità di fare buone prestazioni, la gara con la Roma è stata importante e poi a Como eravamo consapevoli della difficoltà e l'abbiamo portata a casa".

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