Fiorentina, la società riflette: se salta Vanoli ipotesi Galloppa, Iachini o il ritorno di Pioli

In casa Fiorentina nessuno è al sicuro visto l'ultimo posto, con 6 punti conquistati dopo 14 giornate, le zero vittorie e il penultimo posto che dista addirittura sei lunghezze, per non parlare dell'ultimo che vale la salvezza. Dopo l'ennesimo ko pesante, stavolta in casa contro il Verona, la società riflette anche su Paolo Vanoli, riferisce la Gazzetta dello Sport. Anche se le notizie ufficiali di ieri restano il silenzio stampa e il ritiro. Ci sono due uomini soli dentro il Viola Park: Ferrari e Goretti. Il proprietario Rocco Commisso, nell’intervista di giovedì alla Nazione, ha detto che, al momento, non è in grado di affrontare un lungo viaggio.

Tocca a loro quindi decidere, oltre a pensare alla solita girandola di nomi, se andare avanti con Vanoli almeno fino a giovedì per l’ultimo impegno del girone di Conference League a Losanna o dargli una prova d’appello prima di Natale nel match di domenica al Franchi con l’Udinese.

Se affidarsi, come a Mainz, alla soluzione interna di Daniele Galloppa che vola con la sua Primavera capolista solitaria e anche ieri ha battuto il Cesena. Oppure richiamare Stefano Pioli che è sotto contratto fino a giugno del 2028 a tre milioni netti l’anno. E poi c’è l’ipotesi Iachini, già giocatore e allenatore viola. Pioli in particolare non si è lasciato benissimo col club perché non ha voluto rinunciare al suo ingaggio.