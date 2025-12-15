Ascoli, Tomei dopo il pareggio col Guidonia: "Amaro in bocca per non aver trovato il gol"

Dopo il punto ottenuto in casa del Guidonia Montecelio, Francesco Tomei, allenatore dell'Ascoli, ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole, riprese da Vera TV:

"Nella ripresa non siamo riusciti a concretizzare la mole di gioco sviluppata. Siamo usciti con i nostri principi di gioco, ma c'è l'amaro in bocca per non aver trovato il gol: dopo un primo tempo in cui ha corso tanto e duellato uomo su uomo, il Guidonia non poteva reggere quei ritmi anche nella seconda frazione. Sono contento della prestazione della squadra, subentrati compresi.

Nella ripresa abbiamo dominato, cercando situazioni favorevoli. Abbiamo sbagliato tre o quattro situazioni che potevano diventare pericolose, ma questo pareggio lo considero un punto guadagnato anche se è una partita che si poteva portare a casa. Curado ha sentito male al polpaccio, verrà valutato nei prossimi giorni ma spero non sia nulla di importante".