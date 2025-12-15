Ternana, Liverani: "Quella di ieri una vittoria che va oltre le vicende extracalcistiche"

Dopo il successo casalingo per 2-0 contro il Bra, Fabio Liverani, allenatore della Ternana, ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni, riprese da TerniToday:

"E' stata una settimana impegnativa, soprattutto per le questioni extracampo, perché si è parlato tutto tranne che di calcio. L'effetto possono essere anche le difficoltà avute nel primo tempo, ma la squadra ha avuto voglia di vincere e il gruppo si è confermato straordinario. Oggi sembrava che non ci fosse la possibilità di avere un calcio di rigore, anche sull'episodio netto su Ferrante: ho detto all'arbitro che avrebbe potuto avere un atteggiamento diverso.

Nel finale ci siamo messi col 3-5-2 per avere più solidità centralmente. Nella ripresa ci siamo adattati al metro arbitrale. La promessa della mezza giornata in più di riposo per la sosta ha funzionato, ora la rilancio anche per la sfida con la Pianese. McJannet si conferma in crescita, mentre l'esclusione di Martella non è stata legata al mercato ma a un lieve problema fisico".