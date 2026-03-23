Irlanda del Nord, brutto colpo prima dell'Italia: perde una pedina in difesa per infortunio

Defezione importante per l'Irlanda del Nord a tre giorni dalla gara secca per i playoff Mondiali contro l'Italia di Rino Gattuso. Infatti, come riferito dalla Federazione verde e bianca nel faccia a faccia con gli Azzurri non ci sarà Daniel Ballard, difensore 26enne che ha dovuto alzare bandiera bianca.

Il centrale del Sunderland ha riportato un infortunio al bicipite femorale durante la partita dei Black Cats contro il Brighton il 14 marzo e ha saltato la vittoria di ieri contro il Newcastle. Ballard dunque salterà l'impegno di questo giovedì 26 marzo contro l'Italia. Per ovviare all'assenza forzata per infortunio, il CT Michael O'Neill ha convocato per la prima volta in Nazionale il 19enne Tom Atchesondel Blackburn Rovers. Il giocatore ha disputato otto partite in prima squadra con la sua squadra in questa stagione ed è partito titolare nel pareggio per 0-0 contro il Middlesbrough in Championship sabato scorso.

Intanto, il resto dei 27 giocatori nominati nella rosa originale di Michael O'Neill per lo spareggio di questa settimana con l'Italia si sono presentati per il ritiro internazionale e si alleneranno oggi a Liverpool.