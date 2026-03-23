Le prime indicazioni tattiche verso l'Irlanda del Nord. chi gioca e i dubbi di Gattuso

E' ancora presto per avere certezze su che Italia sarà. Servirà capire al meglio la condizione di Alessandro Bastoni, di Gianluca Scamacca, e valutare perfettamente anche come starà Sandro Tonali. Però è chiaro che Gennaro Gattuso verso la sfida di giovedì abbia in testa una probabile formazione, delle scelte verso la gara contro l'Irlanda del Nord, fischio d'inizio ore 20:45 a Bergamo. Semifinale dei play-off Mondiali, chi vince va in finale a Cardiff o Zenica contro una tra Galles e Bosnia, chi perde nell'altra città per una tristissima amichevole. Ci si gioca un posto al Mondiale negli Stati Uniti, l'Italia non può mancare l'obiettivo dopo due kermesse mancate.

Chi potrebbe e dovrebbe giocare contro l'Irlanda del Nord? Nessun dubbio tra i pali, Gianluigi Donnarumma. Sarà 3-5-2, le scelte e le convocazioni anche in questo caso non lasciano spazio a perplessità e interrogativi. Sulla carta, giustappunto, dietro dovrebbero agire Gianluca Mancini (se starà bene...), Alessandro Bastoni (se sarà al meglio) e Riccardo Calafiori. Alessandro Buongiorno del Napoli, è nel caso la prima alternativa all'interista, Giorgio Scalvini a Calafiori e Federico Gatti la riserva di Mancini. Sugli esterni, gioco delle coppie fatto: Matteo Politano o Andrea Cambiaso a destra, Federico Dimarco a sinistra, Marco Palestra e Leonardo Spinazzola sono le alternative. In mezzo come detto dipende da Tonali: l'idea di Gattuso è vedere Nicolò Barella e Manuel Locatelli insieme al giocatore del Newcastle, se Tonali non ci fosse allora dentro Davide Frattesi.

E l'attacco? Moise Kean, se al top, è titolare con Mateo Retegui. Pio Esposito e Gianluca Scamacca le alternative, Giacomo Raspadori alternativa tecnica più che tattica, Federico Chiesa invece quello che a gara in corso potrà dare un'alternativa col tridente. E se Scamacca non dovesse farcela? Allora Daniel Maldini probabilmente dentro, anche lui per stare sì nei due ma anche per dare più varianti a livello tattico a Gattuso.