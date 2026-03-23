L'Inter chiede un rigore per mano di Pongracic, Graziani: "Al VAR stavano facendo altro"
Durissimo attacco da parte di Francesco Graziani ai microfoni Rai. In occasione de La Nuova DS, andata in onda ieri sera dopo il pareggio per 1-1 tra Fiorentina e Inter, l'ex attaccante ha commentato così il tocco di mano in area viola di Pongracic sul cross di Dumfries: "Questo è un episodio che, non avendolo analizzato, fa venire dei dubbi sul fatto che in Sala VAR siano così attenti".
Graziani quindi si interroga sulle capacità da parte degli arbitri: "Hanno 5-6 monitor, ma evidentemente stavano facendo qualcos'altro. Questo meritava almeno una review… Al contrario la Fiorentina lo avrebbe voluto il calcio di rigore, ma molto probabilmente l'Inter si lamenterà ancora di più. C'è da pensare che non l'abbiano visto, sennò lo richiamavano...".
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