Non va in azzurro da due anni, 66 minuti totali in Premier League: il 2026 di Federico Chiesa

L'uscita dalle convocazioni del ct della Nazionale italiana due giorni dopo esserci tornato potrebbe essere un punto di non ritorno per Federico Chiesa, che a gennaio ha scelto di rimanere a Liverpool nonostante le voci di mercato e qualche interesse proveniente dalla Serie A, che andava però a scontrarsi con un ingaggio insostenibile per l'economia del massimo campionato italiano. Ma la perdurante assenza dell'esterno del Liverpool dalle convocazioni di Gattuso non stupisce più di tanto, visto come sta andando la sua avventura coi campioni d'Inghilterra.

Chiesa non risponde a una convocazione da quasi due anni

Tornando alla Nazionale, l’ultima presenza di Federico Chiesa con la Nazionale italiana risale al 29 giugno 2024, negli ottavi di finale di Euro 2024 contro la Svizzera (sconfitta 2-0 a Berlino). In quella partita Chiesa entrò dalla panchina ma non riuscì a incidere e la squadra di Spalletti salutò la competizione alla prima gara da dentro-fuori. Il trasferimento in Premier League non ha certo chiuso le porte dell'azzurro all'ex ala della Juventus, specie in un momento di crisi tecnica come quella che stiamo affrontando, ma i problemi fisici e i pochi minuti in campo, quelli sì.

66 minuti totali in Premier League nel 2026

Guardando il rendimento individuale, viene da chiedersi che tipo di apporto avrebbe potuto dare contro l'Irlanda nel Nord, considerando che nelle ultime 13 partite di Premier (tutto il 2026) ha collezionato la miseria di 66 minuti, rimanendo in panchina per tre volte. I 13 minuti della scorsa giornata sono il risultato migliore a livello quantitativo, anche se in FA Cup è partito due volte titolare, salvo tornare nelle retrovie nell'ultima gara, gli ottavi di finale contro il Wolverhampton.