Estonia silurata dalla Norvegia, Haaland "cameriere": regala 70 hamburger ai suoi compagni
Il tempo scorre inesorabile e a meno che l'Italia riesca a vincere 9-0 contro la Norvegia, è destinata a percorrere il sentiero impervio dei playoff per sperare di accedere al Mondiale 2026. Tutto dovuto alla sconfitta scottante per 3-0 rimediata proprio nello scontro diretto con la ciurma del CT Solbakken, per una Nazionale trainata da un goleador impareggiabile come Erling Haaland.
Il numero 9 della Norvegia e del Manchester City, in attesa del big match contro l'Italia e praticamente certo dell'accesso diretto in Coppa del Mondo (a 28 anni dall'ultima volta), si è ritagliato un momento della giornata giovedì per fare un pensiero alla squadra: pagare e distribuire hamburger. Dopo la vittoria per 4-1 contro l’Estonia, Haaland ha deciso di contribuire al reintegro calorico dei suoi compagni recandosi in una nota hamburgeria della capitale norvegese per ritirare un enorme ordine: circa 70 hamburger.
Una storia altrettanto curiosa visto che Haaland è andato a prelevare la cena della squadra in un ristorante a 20 chilometri dall’Ullevaal Stadion, quando aveva un Burger King proprio dentro lo stadio. Sulla base di calcoli derivanti menu normali, la spesa saldata dovrebbe essere intorno ai 1200 euro. Poco più di 10 minuti di lavoro, considerando il suo stipendio da 23,5 milioni di euro annui.