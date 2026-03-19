Italia, Gattuso in allarme: Tonali in dubbio per i playoff. Ecco le possibili alternative

Ore di apprensione per la Nazionale italiana a pochi giorni dalle convocazioni e a una settimana dalla sfida decisiva contro l’Irlanda del Nord. Sandro Tonali si è fermato durante Barcellona-Newcastle, lasciando il campo dopo uno scontro in area con Fermin Lopez che ha provocato un movimento innaturale della gamba sinistra. Il centrocampista è rimasto a terra dolorante e ha dovuto abbandonare la partita, mentre gli inglesi crollavano fino al pesante 7-2 finale, segnale evidente di quanto il suo peso sia determinante per la squadra.

Le prime indicazioni parlano di un problema tra coscia e anca, con possibile coinvolgimento della fascia lata. La risonanza in programma nelle prossime ore chiarirà l’entità dell’infortunio, ma in casa azzurra si spera di poter contare comunque su uno dei punti fermi della gestione Gattuso. Tonali, insieme a Donnarumma, è considerato il simbolo della nuova Italia: dopo il rientro dalla squalifica ha garantito personalità, ritmo e qualità da Premier League, diventando il riferimento della mediana con Locatelli e Barella.

Eddie Howe ha parlato di un fastidio che potrebbe costringerlo a saltare la prossima gara di campionato, ma senza escludere un recupero rapido. Finché non arriverà una diagnosi pesante, il centrocampista resterà nella lista dei convocati. In caso di forfait, il principale candidato a sostituirlo sarebbe Cristante, con Pisilli e Frattesi alternative più offensive. Intanto Gattuso deve fare i conti anche con l’assenza di Zaccagni, che potrebbe aprire spazio a Orsolini o Maldini. Una settimana decisiva si apre con più di un dubbio per l’Italia. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport.