Italia-Israele, i convocati del CT Gattuso: Carnesecchi out, ecco Coppola e Piccoli
Il commissario tecnico Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di questa sera contro Israele, partita valida per la qualificazione alla prossima Coppa del Mondo. Viste le defezioni di Alessandro Bastoni (squalificato) e Moise Kean (infortunato), il CT ha dovuto mandare in tribuna solo due dei venticinque calciatori presenti in gruppo.
Cambia il terzo portiere. Se in Estonia si accomodò in panchina Carnesecchi, stasera il portiere dell'Atalanta va in tribuna e la maglia di terzo portiere viene affidata ad Alex Meret.
Confermata l'assenza di Hans Nicolussi Caviglia: il centrocampista della Fiorentina non è in lista. A disposizione invece Diego Coppola e Roberto Piccoli, calciatori che erano stati esclusi dal precedente match. Di seguito la lista dei convocati.
Portieri - Donnarumma, Meret, Vicario.
Difensori - Gabbia, Dimarco, Spinazzola, Udogie, Calafiori, Cambiaso, Coppola, Di Lorenzo, Mancini.
Centrocampisti - Locatelli, Orsolini, Tonali, Cristante, Frattesi, Barella, Cambiaghi.
Attaccanti - Retegui, Raspadori, Piccoli, Esposito.
CLICCA QUI per le probabili formazioni di Italia-Israele
Gruppo I, la classifica
1) Norvegia 18 punti (6 gare, differenza reti +26)
2) Italia 12 punti (5 gare, differenza reti +12)
3) Israele 9 punti (6 gare, differenza reti -1)
4) Estonia 3 punti (6 gare, differenza reti -10)
5) Moldavia 0 punti (5 gare, differenza reti -22)
Il programma
Ottava giornata (14 ottobre)
Estonia-Moldavia
Italia-Israele
Nona giornata (13 novembre)
Norvegia-Estonia
Moldavia-Italia
Decima giornata (16 novembre)
Israele-Moldavia
Italia-Norvegia
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30