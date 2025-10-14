Italia-Israele, i convocati del CT Gattuso: Carnesecchi out, ecco Coppola e Piccoli

Il commissario tecnico Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di questa sera contro Israele, partita valida per la qualificazione alla prossima Coppa del Mondo. Viste le defezioni di Alessandro Bastoni (squalificato) e Moise Kean (infortunato), il CT ha dovuto mandare in tribuna solo due dei venticinque calciatori presenti in gruppo.

Cambia il terzo portiere. Se in Estonia si accomodò in panchina Carnesecchi, stasera il portiere dell'Atalanta va in tribuna e la maglia di terzo portiere viene affidata ad Alex Meret.

Confermata l'assenza di Hans Nicolussi Caviglia: il centrocampista della Fiorentina non è in lista. A disposizione invece Diego Coppola e Roberto Piccoli, calciatori che erano stati esclusi dal precedente match. Di seguito la lista dei convocati.

Portieri - Donnarumma, Meret, Vicario.

Difensori - Gabbia, Dimarco, Spinazzola, Udogie, Calafiori, Cambiaso, Coppola, Di Lorenzo, Mancini.

Centrocampisti - Locatelli, Orsolini, Tonali, Cristante, Frattesi, Barella, Cambiaghi.

Attaccanti - Retegui, Raspadori, Piccoli, Esposito.

Gruppo I, la classifica

1) Norvegia 18 punti (6 gare, differenza reti +26)

2) Italia 12 punti (5 gare, differenza reti +12)

3) Israele 9 punti (6 gare, differenza reti -1)

4) Estonia 3 punti (6 gare, differenza reti -10)

5) Moldavia 0 punti (5 gare, differenza reti -22)

Il programma

Ottava giornata (14 ottobre)

Estonia-Moldavia

Italia-Israele

Nona giornata (13 novembre)

Norvegia-Estonia

Moldavia-Italia

Decima giornata (16 novembre)

Israele-Moldavia

Italia-Norvegia