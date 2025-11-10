Italia, perché Tonali salterà la Norvegia. Nella stessa situazione Cambiaso e Frattesi

Sandro Tonali non scenderà in campo domenica sera a San Siro contro la Norvegia. Attualmente diffidato, il centrocampista del Newcastle salterà la partita del 16 novembre per evitare il rischio di ritrovarsi squalificato per la semifinale play-off del 26 marzo: "Ho parlato con Tonali già dieci giorni fa e non possiamo permetterci di perdere un giocatore come lui, la vedo molto difficile possa giocare con la Norvegia causa diffida". Tonali sarà quindi in campo giovedì sera contro la Moldova per poi saltare la partita successiva contro gli scandinavi. Nella stessa situazione di Tonali ci sono Andrea Cambiaso e Davide Frattesi, anche loro diffidati.

Le diffide si annulleranno poi dopo la fine della fase a gironi e per questo motivo alle gare di marzo tutti i giocatori arriveranno senza diffide sulle spalle. E' il motivo per cui Tonali sicuramente verrà preservato per la sfida contro la Norvegia, al massimo la salterà per squalifica dovesse beccarsi una ammonizione contro la Moldova. Per squalifica salterà invece la partita contro la Moldova Nicolò Barella.

Portieri - Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori - Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Gianluca Mancini (Roma);

Centrocampisti - Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Samuele Ricci (Milan), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti - Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).