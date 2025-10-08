TMW Italia, l'augurio di Donnarumma: "Speriamo di scrivere tante pagine di storia con Gattuso"

Gianluigi Donnarumma, capitano e portiere della Nazionale Italiana, è intervenuto a margine della presentazione del 'Nuovo Museo del Calcio' a Coverciano: "Abbiamo una grande responsabilità, abbiamo una grande storia dietro di noi. Una responsabilità in più da parte mia e di tutti i ragazzi. Dare tutto per scrivere ancora tante pagine di storia e speriamo con il mister di scriverne tante insieme. Questo è il mio augurio, complimenti per questo fantastico museo perché fa venire la pelle d'oca".

Anche Gennaro Gattuso, CT dell'Italia, ha voluto trasmettere un messaggio per l'occasione nel centro sportivo degli Azzurri e di tutto il movimento calcio italiano: "Sento tanta responsabilità però sono orgoglioso di essere il CT della Nazionale. Sarà dura, ma andiamo avanti". E rivolgendosi al presidente del Museo del Calcio, Matteo Marani, ha aggiunto: "Ti devo regalare le famose scarpette del 2006 che ancora non te l'ho consegnate, mamma giù in Calabria non fa passare nessuno. E' la prima volta che vengo, l'ho sempre promesso e ora sono venuto, prima mi veniva difficile perché ero all'estero. E' emozionante venire qui perché ci sono tanti bei ricordi".