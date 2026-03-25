Galles-Bosnia, Barbarez: "Questa squadra è più forte di alcune delle precedenti"

In caso di vittoria contro l'Irlanda del Nord, l'Italia sfiderà una fra Galles e Bosnia. Ha parlato in conferenza stampa il ct bosniaco, Sergej Barbarez, alla vigilia della sfida di Cardiff. Ecco alcuni passaggi:

"Questa squadra è più forte di alcune delle precedenti, possiamo ottenere un risultato" ha dichiarato il commissario tecnico, che ha aggiunto: "La cosa più importante è saper reagire alla partita, che può sempre prendere una piega inaspettata. A volte una squadra domina il possesso palla. Ma la domanda è: cos'è il possesso palla oggi? Per me non è una priorità nel calcio di oggi. L'importante è essere coraggiosi".

Su Tahirovic e le accuse di sabotaggio da parte del suo club di apparetenenza

"Conosco Benjamin da oltre due anni e posso dire moltissimi complimenti su di lui. La storia finisce qui. Domani è una partita importante e spero che ci dimostrerà che giocatore è".