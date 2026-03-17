Gattuso ha un'opzione in più per il playoff dell'Italia: arrivata la cittadinanza di Ahanor

Mancano soltanto dieci giorni al playoff che aspetta l'Italia, a caccia di una qualificazione ai prossimi Mondiali dopo aver saltato le ultime due edizioni della manifestazione. E, stando a quanto trapela dall'edizione odierna di Repubblica, tra le opzioni a sua disposizione, Gattuso potrebbe averne una in più da oggi.

Sì, perché Honest Ahanor avrebbe concluso il suo percorso di ottenimento della cittadinanza italiana. Il difensore classe 2008 è nato ad Aversa, in Campania, da genitori provenienti dalla Nigeria, ed ha dovuto attendere il compimento dei 18 anni di età (li ha festeggiato lo scorso 23 febbraio) per poter avviare l'iter. Per fortuna della FIGC e del calcio italiano in generale, Ahanor non ha mai detto sì alle sirene del paese africano, preferendo sempre attendere il suo momento con l'Italia. Anche solo per una questione culturale, avendo trascorso la sua vita nello Stivale.

Il tema alla base è una ricorrenza della discussione politica italiana negli ultimi anni: lo ius soli. Non essendo vigente nell'attuale ordinamento, ha dovuto seguire il procedimento sopra descritto, con il semaforo verde - caldeggiato anche dall'ufficio legale della FIGC - che è arrivato giusto in tempo per le convocazioni di Gattuso. O comunque per quelle dell'Under 21 di Baldini, che sarà opposta alla Macedonia del Nord e alla Svezia per qualificarsi all'Europeo di categoria. Più plausibile che il suo percorso in azzurro per ora parta con la giovanile, forse addirittura con l'U19.