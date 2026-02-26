Ahanor vede azzurro: inviata tutta la documentazione per la cittadinanza italiana

Honest Ahanor ha compiuto 18 anni tre giorni fa, il 23 febbraio, e nonostante la giovane età sta vivendo una sorta di corsa contro il tempo per poter provare ad essere protagonista della Nazionale presente, oltre che in quella del futuro in cui, se sarà in grado di rispettare le promesse, pare proprio poter trovare un posto.

Ieri sera Ahanor ha preso parte alla grande impresa dell'Atalanta, che è riuscita a ribaltare il doppio svantaggio nell'andata del playoff di Champions League contro il Borussia Dortmund fino al 4-1 della New Balance Arena che ha aperto le porte per gli ottavi di finale alla Dea. I pensieri del difensore classe 2008, in questi giorni, è probabile però che siano principalmente rivolti alla questione Nazionale.

D'altronde manca un mese scarso all'inizio del playoff, che vedrà l'Italia chiamata a battere l'Irlanda del Nord e poi eventualmente la vincente tra Bosnia e Galles, per poter tornare a partecipare ai Mondiali dopo due giri a vuoto. Per questo è in corso uno scatto contro il tempo da parte di Ahanor - e della FIGC - per far sì che il giovane calciatore, nato in Italia da famiglia nigeriana, abbia tutta la documentazione necessaria per poter essere incluso nel gruppo di Gattuso.

Come riferito da Gazzetta.it, nelle scorse ore l'entourage di Ahanor ha inviato tutta la documentazione necessaria per l'ottenimento della cittadinanza italiana, per un iter che dovrebbe potersi concludere entro pochi giorni. E a quel punto Gattuso potrà convocare il difensore 2008 dell'Atalanta, come tra l'altro avrebbe voluto fare per lo stage che poi la Serie A però non ha concesso.