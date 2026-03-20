Serie A, anticipi e posticipi dalla 32ª alla 34ª giornata: Milan-Juve domenica 26 alle 20.45
La Lega Serie A ha reso noti anticipi e posticipi dalla 32ª alla 34ª giornata. Di seguito il quadro completo.
32ª GIORNATA
10/04/2026 Venerdì 20.45 Roma - Pisa DAZN/SKY
11/04/2026 Sabato 15.00 Cagliari - Cremonese DAZN
11/04/2026 Sabato 15.00 Torino - Verona DAZN
11/04/2026 Sabato 18.00 Milan - Udinese DAZN
11/04/2026 Sabato 20.45 Atalanta - Juventus DAZN/SKY
12/04/2026 Domenica 12.30 Genoa - Sassuolo DAZN
12/04/2026 Domenica 15.00 Parma - Napoli DAZN
12/04/2026 Domenica 18.00 Bologna - Lecce DAZN/SKY
12/04/2026 Domenica 20.45 Como - Inter DAZN
13/04/2026 Lunedì 20.45 Fiorentina - Lazio DAZN
33ª GIORNATA
17/04/2026 Venerdì 18.30 Sassuolo - Como DAZN
17/04/2026 Venerdì 20.45 Inter - Cagliari DAZN/SKY
18/04/2026 Sabato 15.00 Udinese - Parma DAZN
18/04/2026 Sabato 18.00 Napoli - Lazio DAZN
18/04/2026 Sabato 20.45 Roma - Atalanta DAZN/SKY
19/04/2026 Domenica 12.30 Cremonese - Torino DAZN
19/04/2026 Domenica 15.00 Verona - Milan DAZN
19/04/2026 Domenica 18.00 Pisa - Genoa DAZN/SKY
19/04/2026 Domenica 20.45 Juventus - Bologna DAZN
20/04/2026 Lunedì 20.45 Lecce - Fiorentina DAZN
34ª GIORNATA
24/04/2026 Venerdì 20.45 Napoli - Cremonese DAZN
25/04/2026 Sabato 15.00 Parma - Pisa DAZN
25/04/2026 Sabato 18.00 Bologna - Roma DAZN
25/04/2026 Sabato 20.45 Verona - Lecce DAZN/SKY
26/04/2026 Domenica 12.30 Fiorentina - Sassuolo DAZN
26/04/2026 Domenica 15.00 Genoa - Como DAZN
26/04/2026 Domenica 18.00 Torino - Inter DAZN/SKY
26/04/2026 Domenica 20.45 Milan - Juventus DAZN
27/04/2026 Lunedì 18.30 Cagliari - Atalanta DAZN
27/04/2026 Lunedì 20.45 Lazio - Udinese DAZN/SKY
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