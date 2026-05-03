Italiano rimanda il mercato del Bologna? Il tecnico ammette: "Non attrezzati per 4 competizioni"

Una stagione in chiaro scuro quella che ormai sta volgendo a termine per il Bologna. Lo 0-0 odierno contro il Cagliari ha ribadito ancora una volta come i felsinei difficilmente rientreranno nella corsa al settimo posto e dunque in casa rossoblù si fa i conti su ciò che è stato e ciò che potrebbe essere. Sul banco degli imputati questa volta è finito anche Giovanni Sartori, autore di un mercato che in tanti non hanno reputato all'altezza della fama del dirigente.

Su questo argomento è tornato anche Vincenzo Italiano nel post gara, il quale ha ammesso come la squadra quest'anno non sia stata attrezzata per le 4 competizioni che era chiamata a portare a termine. Un'uscita che qualcuno ha interpretato come una frecciatina rivolta proprio alla dirigenza del club emiliano. Queste le parole di Italiano: "Penso che 4 competizioni tolgono punti, soprattutto al campionato e mi sto rendendo conto che a tutti interessa di più il campionato perché molti ti giudicano per la posizione in cui concludi la Serie A. Questa squadra forse non era attrezzata per fare 4 competizioni. La squadra è competitiva ed ha valore, ma si può crescere ancora sotto tutti i punti di vista. Senza coppe penso che questa squadra, con un innesto qualitativo per ogni reparto, possa fare molti più punti di quanti ne ha fatti quest'anno. Sono certo che la società abbia ancora l'intenzione di crescere. L'anno prossimo non avremo più le coppe e personalmente voglio regalare gioie a questi tifosi, anche se le aspettative si sono alzate. Qui si può fare calcio vero".

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