Jagiellonia, Imaz: "Fiorentina fra le top in Serie A. Batistuta è un modello"

Jesus Imaz, centravanti dello Jagiellonia che domani sera affronterà la Fiorentina nell'andata del playoff di Conference League, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match, come riportato da Firenzeviola:

Non avete mai affrontato una squadra italiana: siete emozionati?

"Sì, parliamo di una delle squadre migliori della Serie A. Forse la Fiorentina non sa molto di noi ma domani gli faremo vedere che siamo una grande squadra, che già lo scorso anno ha fatto l'Europa".

Per la Fiorentina sarà una partita scomoda per due motivi, uno di questi è il meteo...

"Sì, ovviamente sarà un problema il clima. La gara di domani sarà importante: se non verranno con i giocatori migliori noi saremo più felici. All'inizio si sente di più il freddo perché uno non è abituato ma come la gara va avanti uno si focalizza sull'obiettivo. Noi abbiamo giocato tante volte sulla neve. Vediamo come andrà domani".

Che Fiorentina si aspetta?

"Una squadra comunque molto buona ma dobbiamo essere focalizzati su noi stessi. Abbiamo due giocatori squalificati e noi dovremo fare il massimo, sfruttando tutte le chances che avremo".

A quale giocatore italiano pensa di assomigliare?

"Tanti... perché guardo da anni la Serie A. A me piaceva Batistuta perché lo seguivo fin da piccolo. So che gli italiani si difendono tanto ma restano giocatori forti".

Kean sarà fuori: questa cosa vi tranquilizza?

"La Fiorentina ha giocatori top in tutti i settori, non posso focalizzarmi solo su un giocatore. La rosa della Fiorentina è di spessore"