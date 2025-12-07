Jeda verso Napoli-Juventus: "McTominay e Yildiz possono essere i più decisivi"

Jeda, ex attaccante brasiliano, ha analizzato ai microfoni di Radio Tv Serie A il confronto tra Kenan Yildiz e Scott McTominay, due dei protagonisti più attesi di Napoli-Juventus. Pur riconoscendo il grande talento del classe 2005 bianconero, l’ex giocatore ha assegnato un leggero vantaggio allo scozzese, soprattutto per la maggiore struttura fisica e per l'impatto immediato sul gioco.

“Yildiz è un calciatore tecnicamente straordinario, dribbla con naturalezza e ha qualità che a prima vista sembrano superiori”, ha spiegato Jeda. Tuttavia, il peso dell’esperienza e della completezza di McTominay rimane decisivo nel suo giudizio: “Ho seguito McTominay, ha vinto il campionato con il Napoli e ha dimostrato di essere un giocatore top. Per me è un profilo internazionale”.

Lo sguardo di Jeda, però, non si ferma al presente. L’ex attaccante intravede in Yildiz un potenziale enorme, destinato a esplodere nei prossimi anni: “Il margine di miglioramento di Yildiz è altissimo. In prospettiva può andare molto più avanti e diventare un top player, ma deve dimostrare continuità”.