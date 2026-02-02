Ufficiale
Juventus, depositato il contratto di Holm. Al Bologna va Joao Mario
Juventus e Bologna hanno definito lo scambio di esterni destri. Emil Holm è un nuovo giocatore bianconero, con Joao Mario che fa il percorso inverso trasferendosi in rossoblù.
Lo svedese arriva alla Juventus con la formula del prestito con diritto di riscatto, mentre il Bologna accoglie il portoghese in prestito secco. Entrambe le operazioni sono state depositate in Lega in questi minuti.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Speciale Calciomercato live dal Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di mercato dalle ore 18 alle 20.30
