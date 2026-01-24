Jonathan David svela il retroscena: "Ho trattato col Napoli, ma ho scelto la Juventus"

Per 6 milioni fissi e 2 di bonus la Juventus e il calcio italiano si aspettavano qualcosa di più da Jonathan David . Autore al momento di sole 5 reti in 28 partite ufficiali disputate in bianconero, seppur da 1386 minuti complessivi, l'attaccante canadese soprannominato 'IceMan' al Lilla sta impiegando più tempo del previsto ad adattarsi al campionato tricolore. "In Serie A ci sono pochi spazi e quasi tutti giocano uomo contro uomo, in Francia lo fa soltanto il Lens e lo faceva il Marsiglia con Tudor", ha spiegato il motivo in un'intervista rilasciata a La Repubblica.

"In Ligue 1 le partite sono un continuo attaccare e contrattaccare, qui una squadra prende il controllo e lo tiene per cinque minuti, poi succede lo stesso con l'altra. E tutti si difendono in undici". Insomma, leghe differenti in tutto e per tutto. Ma ciò non toglie la delusione sulle sue prestazioni: "Se sono cosciente di non aver rispettato le aspettative finora? Lo sono", ha confidato il canadese di 26 anni. "Io sono paziente, ma so che la Juve non può esserlo perché i risultati non possono aspettare. Sto cercando di accelerare i tempi".

Poi emerge un retroscena, a proposito della trattativa condotta in parallelo con il Napoli prima di optare per la Juventus: "È vero, ma ho scelto la Juventus: qui c'è un progetto interessante per il futuro", ha dichiarato David. "Ora il Napoli lo sfideremo sul campo: è una partita fondamentale. Quando mancheranno cinque giornate alla fine capiremo dove potremo arrivare".