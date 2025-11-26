Julio Cesar sta con Sommer: "Anche io all'Inter ho vissuto momenti difficili. Vi racconto"

Questa sera alle ore 21:00 l'Inter è chiamata alla complicata sfida in trasferta sul campo dell'Atletico Madrid, valevole per la 5^ giornata della Fase Campionato della Champions League. Presente a bordo campo come opinionista per Prime Video, l'ex portiere nerazzurro Julio Cesar, il numero uno dell'Inter che aveva vinto il Triplete nel 2010, si è così espresso sulla partita: "L'Inter sta facendo molto bene, ricordiamoci che l'ultima volta qui sono stati eliminati, torneranno per scrivere una storia diversa. Speriamo".

Julio Cesar si esprime poi anche sulle polemiche che hanno coinvolto l'attuale portiere dell'Inter, lo svizzero Yann Sommer: "Anche io ho vissuto dei momenti meno positivi all'Inter, sono cose che accadono: adesso la cosa più importante è la parte mentale, il portiere deve stare tranquillo, senza avere dubbi sulle proprie abilità. Non credo sia un problema, Sommer sta facendo cose bellissime con questa maglia da quando è arrivato e secondo me continuerà a farle. Rispetto le statistiche, ma non sono mai d'accordo del tutto, quando giocava non davo mai retta ai numeri. Lui deve continuare a fare ciò che sta facendo da quando è lì. Ogni portiere passa un momento meno bello, però... Io all'inizio dell'anno del Triplete avevo perso un po' di fiducia e ho dovuto recuperare autostima e forza mentale. Poi sono tornato il Julio Cesar al quale erano abituati i tifosi e la stagione è finita vincendo il Triplete".

E ancora: "Ho saputo che dicono che Sommer prenda troppi gol da lontano. E quando ripeti certe cose, i tifosi cominciano a credere. Alla mia prima stagione all'Inter, Mancini mi chiedeva di mettere la barriera in un modo in cui non ero abituato. E all'esordio in campionato, a Palermo, ho preso gol su punizione. Poi a Torino mi disse che Nedved non tirava mai sopra la barriera, alla fine sono cose che ti fanno scendere in campo condizionato. Alla fine Nedved ha tirato sopra la barriera, prendendo gol. E la stampa ha cominciato a dire che Julio Cesar non era bravo sulle punizioni. Lì devi fare un lavoro contro le difficoltà, avendo pazienza. Un portiere non si scorda come si para. Ricordiamoci la partita di San Siro contro il Barcellona, ha portato l'Inter in finale".