Julio Cesar: "Per essere un giocatore di Mourinho devi avere una grande personalità"

Questa sera il programma della 7^ giornata di Fase Campionato della Champions League propone tra le altre cose anche la sfida dell'Allianz Stadium tra la Juventus e il Benfica, un confronto anche di allenatori visto che si sfidano Spalletti e Mourinho.

Per approfondire e tornare sulla figura dello Special One, Prime Video ha intervistato l'ex portiere Julio Cesar, presente a Torino per commentare la partita per l'emittente. E ne parla così: "Mourinho mi ha insegnato a credere in me stesso. Ricordo benissimo cosa diceva a me e ai compagni, ti fa credere di essere il migliore al mondo e questo ti dà una forza impressionante. Negli spogliatoi mi diceva che avrebbe avuto bisogno di me massimo una-due volte, è un allenatore che richiede tanto. Per essere un giocatore di Mourinho devi avere una grande personalità".

Le formazioni ufficiali di Juventus-Benfica.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; McKennie, Miretti, Yildiz; David.

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Dedic, Tomas Araujo, Otamendi, Dahl; Barreiro, Aursnes; Prestianni, Sudakov, Schjelderup; Pavlidis.