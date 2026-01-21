Juve, Chiellini: "Stiamo cercando un centravanti. Mourinho? Un grande avversario"

Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky prima della partita con il Benfica: “Siamo stati un po’ sfortunati, ma se ti ricordi prima della partita avevo parlato di una trappola, per capire a che punto eravamo. Dopo tanti elogi, la partita è stata anche fatta bene e non me la sento di recriminare qualcosa. Ricordo la faccetta che chiede il mister… Oggi sarà una partita diversa, con un avversario molto più forte, in cui servirà stare attenti. C’è una squadra molto offensiva e tecnica: dopo la vittoria di Bodo, che sembrava normale, ma abbiamo visto quanto sia difficile vincere lì, vincere oggi ci consentirebbe di andare a Monaco senza che sia vita o morte”.

Mourinho ha detto che allenerebbe volentieri la Juventus.

“José è stato un grande avversario ed è un grande allenatore in tutta Europa e in tutto il mondo. Mi farà piacere salutarlo dopo la partita, è sempre un piacere incontrarlo prima e dopo. Non tanto durante”.

Mateta o En-Nesyri per l’attacco, Kessié per la prossima stagione?

“Tante volte sapete le cose prima di me. Sul mercato in entrata, ho parlato giusto sabato quanto sia difficile migliorare a gennaio un gruppo come questo. Siamo alla finestra, stiamo facendo delle valutazioni in un ruolo dove avevamo Dusan Vlahovic, che purtroppo ha avuto un infortunio pesante. Non c’è niente in dirittura d’arrivo, ma mancano due settimane e siamo lì: se riusciremo a dare una mano a Spalletti lo faremo”.