"La Juve blinda Spalletti". La Stampa apre la sua prima pagina sulla conferma del tecnico

Anche Damien Comolli blinda Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus. È questo l'argomento che si conquista oggi un box sul taglio alto della prima pagina proposta da La Stampa: "La Juve blinda Spalletti: 'Puntiamo sulla continuità'".

Nel post partita contro il Galatasaray l’ex difensore Giorgio Chiellini, oggi Director of football strategy della società bianconera, aveva ribadito l’intenzione di puntare ancora sull'ex ct della Nazionale: "Come ho detto nelle ultime settimane, non c'è mai stato nessun dubbio sul futuro di Spalletti alla Juventus. Ora purtroppo avremo qualche settimana libera in più, per mettersi a sedere e condividere i piani futuri e formalizzare tutto a tempo debito".

Seguono la stessa linea le dichiarazioni dell’amministratore delegato juventino, protagonista a Londra in occasione del Financial Times Business of Football Summit: “Abbiamo bisogno di continuità, dobbiamo tenere lo stesso allenatore e la stessa strategia per più tempo, perché abbiamo avuto 7-8 allenatori diversi negli ultimi anni e la squadra sta diventando unita grazie al lavoro di Spalletti: siamo sulla strada giusta, serve continuità per avere successo".