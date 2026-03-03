TMW Juventus, Chiellini verso un ruolo più importante? Ha un ottimo rapporto con Spalletti

Quale potrà essere l'assetto della nuova Juventus? Perché ammesso e non concesso che Comolli venga salutato a fine stagione, dall'altra parte si aprirebbe un problema di successione. Perché difficilmente ci potrebbe essere un cavallo di ritorno, diversamente rispetto a quanto capitato con Marco Ottolini quando è arrivato a gennaio (dopo mesi di casting senza successo, in particolare con profili stranieri), mentre non è esclusa un inserimento di un profilo direttamente da Exor, più amministrativo che non dal punto di vista tecnico.

A quel punto Giorgio Chiellini prenderebbe più potere. Perché ha un ottimo rapporto con Luciano Spalletti - il cui contratto va verso il prolungamento fino al 30 giugno del 2028, probabile incontro nei prossimi giorni con la società per discutere i dettagli - e ha trovato una dimensione via via più importante, con la presenza in televisione ed entrando nelle discussioni tecniche. A gennaio avrebbe voluto regalare un attaccante al proprio tecnico, senza riuscirci anche per questioni economiche.

Dunque la sensazione è che Chiellini possa avere più peso nel processo decisionale dal punto di vista tecnico. Facendo crescere una figura che in questo momento manca in casa Juve, cioè un ex idolo che possa rappresentarne lo spirito e l'essenza.