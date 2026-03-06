Juve, niente Pisa per Vlahovic. Spalletti: "Si punta a Udine. Dispiaciuto per le cose dette su Di Gregorio"

Dusan Vlahovic non sarà convocato per la partita che vedrà la Juventus con il Pisa. Il tecnico bianconero Luciano Spalletti ha escluso, in conferenza stampa, questa possibilità per il centravanti serbo: “Si punta a Udine, domani no”.

Gatti si è ripreso da quella botta? Di Gregorio torna tra i pali?

“Gatti ha recuperato, è a disposizione. L’ho visto molto intenso, molto vero e padrone di quella che deve essere una personalità forte, da Juventus. Per il resto la formazione la do domani ai calciatori: secondo me, per quello che hanno fatto vedere questa settimana, stanno tutti e due molto bene (Perin e Di Gregorio, ndr). Mi sono dispiaciute le cose che sono state dette di Di Gre, è inutile fare i processi ai singoli. Abbiamo messo tanto carattere e personalità, ma quasi nessuno ha brillato”.

La conferenza stampa di Spalletti