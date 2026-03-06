Spalletti: "McKennie sbattuto e porta sempre il fritto. Rinnovo? Mi sarei stupito del contrario"

Quanto c’è di Luciano Spalletti nel rinnovo di contratto di Weston McKennie con la Juventus? Il tecnico bianconero, alla vigilia della partita con il Pisa, ha risposto così: “La Juventus sta facendo vedere, in quella che è la ricerca e la programmazione che ha davanti, di prepararsi un futuro corretto. McKennie è un calciatore forte, fortissimo. Questo fatto che l’abbiamo sbattuto una volta a destra e una volta a sinistra, e lui porta a casa sempre il fritto, è una roba che ti dice le dimensioni della testa, della scocca, del motore del calciatore McKennie.

Sotto l’aspetto della qualità della persona, della costruzione del bravo ragazzo e della bella persona che è, ormai l’avete conosciuto tutti. Ci avete più a che fare di me, ma mi è bastata una settimana per capirlo. Per cui mi sarei meravigliato se ci fosse stato un pensiero differente.

La società ha fatto quello che doveva fare, senza che gliel’abbia detto io, perché la società la pensa come me, sull’uomo McKennie”.

La conferenza stampa di Spalletti