TMW News Milan, altra prova verità con il Como. Bologna, ora l'attesa della continuità

Nel corso del TMW News spazio alle considerazioni sul campionatro con un occhio di riguardo ancora sulla questione Bastoni. Ne parliamo con Enrico Nicolini, con cui ci soffermiamo anvhe sul Milan che domani affronterà il Como in una partita che rappresenta un ulteriore esame per i rossoneri. Spazio poi al Napoli e anche al Bologna che spera di essersi rilanciato dopo la vittoria contro il Torino.

Allegri e la sfida col Como

"È importante restare concentrati - ha detto il tecnico rossonero - perché siamo agli ultimi tre mesi di stagione: è qui che si decide il campionato. Non abbiamo più margine di errore, o almeno ce n'è poco. Domani partita difficile: il Como è ancora in piena lotta per la Champions. A parte lo squalificato Rabiot, tutti gli altri stanno bene. Saelemaekers sta bene, Pulisic spero sia a disposizione. Gli altri stanno bene. Gimenez sta lavorando bene e lo avremo al più presto con la squadra. L'ultimo weekend calcistico? Hanno già parlato in tanti, quindi inutile continuare a farlo noi. Poi noi dobbiamo tenere le energie su di noi, non sprecarle su quello che succede agli altri. La cosa più importante è che ci siano persone di competenza che lavorino per migliorare le cose oggettive del Var, perché quelle non sono opinabili. Per noi l'importante è la partita di domani e sono i punti".

