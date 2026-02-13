TMW News Inter-Juve, ecco il derby d’Italia. Napoli-Roma tutta da vivere

Si avvicina il Derby d'Italia, la sfida tra Inter e Juventus, e noi ne parliamo nel corso del TMW News, il salotto televisivo di Tuttomercatoweb.com. Occhi puntati naturalmente anche su Napoli-Roma, altra sfida molto importante per la classifica e su Como-Fiorentina che vede le due formazioni puntare ad obiettivi diversi. Ne parliamo con Paolo Stringara in collegamento e vi proporremo una serie di contributi tra cui l'intervista ad Emiliano Viviano.

Il derby d'Italia

"La Juve con l'arrivo di Spalletti è migliorata - ha detto Chivu - ha dato un'identità in poco tempo. Parliamo di una squadra che mette in difficoltà chiunque. Noi continuiamo a sperare che le prestazioni saranno di buon livello. In questo tipo di partite dal punto di vista della motivazione trovi sempre qualcosa in più. E ' una partita importante e globale, per quello che rappresentano le società. L'approccio è sempre importante, la Juve è una squadra ibrida che ha tanta verticalità. Anche nel calcio d'inizio hanno sempre messo in difficoltà gli avversari. Noi dobbiamo essere pronti e accettare che a volte il dominio del gioco passa da una parte e dall'altra".

