L'infinita e irrisolta questione arbitrale. Scudetto, questione milanese

Nel corso del TMW News spazio a tutte le considerazioni sulle polemiche relative a Inter-Juventus, partita fortemente condizionata dal rosso comminato da La Penna a Kalulu. Di questo e anche del 'caso' Bastoni parliamo con Salvatore Biazzo in collegamento. Focus anche sulla sfida di ieri sera tra Napoli e Roma finita con un pareggio che consente ai giallorossi di portarsi al quarto posto.

Le parole di Marotta

A margine dell'assemblea di Lega il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta è intervenuto per riportare la linea del club. "Abbiamo notato che c'è stata una presa di posizione mediatica smisurata rispetto a quanto accaduto. Bastoni è stato oggetto di una gogna mediatica che va al di là di quanto successo. Parliamo di un giocatore di 26 anni, con più di 300 presenze in Serie A, mai protagonista di eventi clamorosi. È un patrimonio della Nazionale e qualcuno mette in dubbio la sua convocazione, è un danno ingiusto. Ci troviamo di fronte a un errore di un giovane, ma chi non è ne ha mai fatti? Se parliamo di simulazioni, se ne parla da cinquant'anni: è un fatto ordinario, non straordinario, sicuramente deprecabile e legato a fattori concomitanti come il braccio di Kalulu e il fischio immediato. Ha sbagliato, lo riconosco, ma l'anno scorso abbiamo perso lo scudetto per un punto e c'è stato un errore riconosciuto in Inter-Roma, non abbiamo fatto polemica. Quest'anno l'Inter è intervenuta in una sola occasione, dopo Napoli-Inter, in cui fu assegnato un calcio di rigore poi dichiarato non giusto. Dobbiamo fare delle riflessioni, dagli arbitri alle società, ai giocatori, fino alla Federazione. Dobbiamo riflettere: magari inasprendo le pene, ma per tutti, nei confronti dei tesserati. E parlo di pene pecuniarie, spesso si va oltre le righe anche nel comportamento verbale. È il mio pensiero, e sono qui a dire che Bastoni ha fatto un gesto non consono ai principi di lealtà, ma va giustificato. La repressione non fa parte del mio bagaglio, si può prevenire. Ma è compito anche dell'associazione calciatori, spesso noto ignoranza del regolamento".

