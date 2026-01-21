Juve, Yildiz: "Spalletti? Mi lascia libero di fare le mie cose. E io le faccio anche per la squadra"
“Oggi è una partita difficile, contro una squadra che gioca bene”. Kenan Yildiz, fantasista della Juventus, presenta ai microfoni di Sky Sport la sfida Champions con il Benfica di José Mourinho: “Sono forti, veloci: dobbiamo fare la nostra partita come sempre, per portare i tre punti a casa”.
Con Spalletti ha avuto un altro salto di qualità: decisivo e deciso in entrambe le fasi di gioco.
“Il calcio è fatto tanto di motivazione, di testa. Lui mi lascia la libertà di attaccare, di fare le mie cose, e io cerco di farle anche dietro per la mia squadra”.
