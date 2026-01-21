Juventus, Kessié sempre l'obiettivo numero uno per l'estate. Ieri l'incontro in sede con l'agente

In casa Juventus l'obiettivo numero uno per rafforzare il centrocampo la prossima estate resta quello di Frank Kessié. Come vi abbiamo raccontato (QUI la news), per l'ivoriano è pronto un contratto triennale, fino al 2029, mentre l'Al-Ahli ha proposto un rinnovo biennale alle stesse cifre attuali da circa 14 milioni di euro. L'idea però è quella di ritornare in Italia per ricominciare con la carriera europea, dopo avere giocato per Atalanta, Milan e Barcellona.

Inoltre, come fa sapere Sky Sport, nella giornata di ieri c'è stato un incontro al quartier generale della Vecchia Signora tra la dirigenza juventina e l'agente del calciatore George Atangana, con le due parti che hanno stabilito che si aggiorneranno nuovamente una volta concluso il mercato invernale.