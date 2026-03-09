Juventus, settimana potenzialmente decisiva per il rinnovo di Vlahovic: contatti intensificati

Sarà una settimana potenzialmente decisiva non solo per il rinnovo di Luciano Spalletti, ma anche per quello di Dusan Vlahovic. A scriverlo è il quotidiano La Stampa, secondo il quale si sono riaperti spiragli importanti per il prolungamento del contratto dell'attaccante serbo. Il tecnico bianconero vorrebbe costruire proprio attorno a lui (e a Yildiz) il progetto della Juve futura, anche da qui la riapertura delle trattative con il suo entourage.

L'agente dell'ex Fiorentina è a Torino già da qualche giorno e, sempre a detta della medesima fonte, i contatti si stanno intensificando. Le dinamiche sono chiare: il confronto con il giocatore, poi quello con la società bianconera. Sul piatto per Vlahovic è già pronto un contratto da 6 milioni di euro a stagione più bonus e premio alla firma. "Si può fare", sentenzia La Stampa.