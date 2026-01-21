Juventus, all-in per En-Nesyri: si punta al prestito oneroso con diritto di riscatto
Complici le difficoltà nella trattativa con il Crystal Palace per Jean-Philippe Mateta, la Juventus, nella sua ricerca di un nuovo tassello offensivo pare aver deciso di virare con forza verso un altro giocatore.
Si tratta, secondo quanto raccolto da Tuttosport, di Youssef En-Nesyri, centravanti marocchino classe 1997, attualmente in forza al Fenerbahçe. Il giocatore è in uscita e anche l'ingaggio elevato da otto milioni di euro netti a stagione sarebbe sostenibile per le casse bianconere.
Sul piano della formula si parla di un prestito oneroso con un diritto di riscatto fissato ad una cifra vicina ai 20 milioni di euro.
Decisivo per il buon esito della trattativa l'incontro fissato fra le parti nel giro delle prossime ore.
