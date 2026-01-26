La Juventus abbandona En-Nesyri? Tedesco lo mette sul mercato: "Cerchiamo un attaccante"

Domenico Tedesco, allenatore del Fenerbahce che ha pareggiato per uno a uno contro il Goztepe ieri sera, ha parlato al termine della gara della questione relativa a Youssef En-Nesyri, oggetto del desiderio della Juventus di Luciano Spalletti. "La situazione per Youssi è molto semplice per me. Finché lui è un giocatore del Fenerbahce è un mio calciatore, un nostro giocatore. Ma è anche vero che stiamo cercando un attaccante".

Insomma, En-Nesyri rimane sul mercato nonostante che Giorgio Chiellini abbia ammesso che - a ieri - la situazione era chiusa. Forse è il gioco delle parti, ma quello che è certo è che ieri non si è nemmeno scaldato, in una partita che il Fener ha giocato con il solo Talisca davanti (una seconda punta) e con Jhon Duran entrato a corso d'opera. Un po' poco per cercare di scardinare la resistenza del Goztepe, tanto che Tedesco si è sbilanciato per l'acquisizione di un attaccante.

Così la situazione si sbroglierà nelle prossime ore. En-Nesyri è sul mercato e c'è un club arabo che ha chiesto informazioni, mentre il Siviglia lo vorrebbe in prestito gratuito e con grande parte dell'ingaggio pagato dal Fenerbahce. Non facile, quindi non sono da escludere colpi di scena nelle prossime ore.