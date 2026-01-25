En-Nesyri non è così vicino: il Siviglia tenta il sorpasso, marocchino tentato dal ritorno

Quando tutto lasciava presagire ad un affare in dirittura d'arrivo, la pista En-Nesyri per la Juventus si è complicata. Come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com si è inserito infatti il Siviglia, che sta provando a convincere il giocatore a tornare lì dove si è espresso al meglio nel recente passato. Come vi abbiamo raccontato infatti l'accordo fra la Juventus ed il Fenerbahce è già arrivato da tempo, ma ancora non è arrivato il via libera da parte del giocatore. L'affare dunque è ora in stand-by.

L’operazione con il Fenerbahce si basa su un prestito oneroso che il club bianconero conta di fissare attorno ai 5 milioni di euro, mentre il diritto di riscatto è previsto tra i 17 e i 22 milioni complessivi, variabili a seconda dei bonus. L’accordo tra club è arrivato senza l’obbligo di riscatto, richiesta iniziale del Fenerbahce superata dall'offerta bianconera tramite bonus mirati.