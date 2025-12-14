Mauro: "La Juventus ha tutti giocatori medio-alti ma manca un trascinatore alla Osimhen"

“La Juventus non si può commercializzare, la risposta di Elkann avrebbero dovuto conoscerla già tutti”. Parola di un ex juventino doc come Massimo Mauro, intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per commentare gli ultimi fatti di casa bianconera. Queste le sue parole sulle prossime sfide contro Bologna e Roma: “Il problema è questo, non le criptovalute. Ero allo stadio per Juventus-Pafos: ha messo in evidenza i problemi di organico che ha la Juve.Per le assenze in difesa, ma anche per la difficoltà di trovare sostituti a Yildiz, Conceiçao, McKennie, Locatelli. Meno male che David ha segnato, altrimenti avrebbe dovuto scappare da Torino: la sua partita era stata difficilissima”.

La Champions è fondamentale.

“Elkann ha sempre messo i soldi quando c’è stato bisogno: Giuntoli e Comolli ne hanno avuti da spendere ed Elkann non ha mai detto “basta”. Quindi bisogna fare meglio, costruire una squadra senza sbagliare. Sono cambiati tre allenatori e tutti hanno avuto difficoltà: vuol dire che il problema sono i giocatori. Mancano i quattro fuoriclasse da grande squadra. Sono arrabbiato con Cambiaso: dovrebbe assumersi 50 volte a gara certe responsabilità”.

La squadra ha bisogno di rinforzi a gennaio?

“Io non saprei dove sbattere la testa, perché quelli buoni non li vendono. Dico che Openda non l’avrei preso a quelle cifre: ci avrei messo la faccia dicendo che non ci sono giocatori da Juve sul mercato. E mancano calciatori italiani importantissimi, come la Juve ha sempre avuto: senza, non si ricostruisce, perché la Juventus ha sempre avuto i capi dello spogliatoio italiani, dei fuoriclasse. Ci vorrebbe l’Osimhen del Napoli, un trascinatore che faceva reparto da solo e che Luciano ha trasformato in leader vero. La Juve è piena di giocatori medio-alti, ma ha bisogno di chi fa la differenza”.