Yildiz e Soulé astri nascenti, Mauro: "Tecnica allo stato puro, il turco possibile goleador"

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Massimo Mauro ha parlato dei protagonisti del match di questa sera fra Juventus e Roma Yildiz e Soulé: "Uno il destro, l’altro il sinistro: stiamo parlando di due ragazzi con estrema sensibilità palla al piede. Yildiz e Soulé, tecnica allo stato puro: belli da vedere, belli da osservare. Nonostante la giovane età, non hanno timore di cercare la giocata ad effetto, ma funzionale alla causa della Juventus o della Roma".

Sul senso del gol Mauro ha commentato: "Il tempo per diventare sempre più decisivi non gli manca, anzi: ne hanno di spazio lungo una carriera appena all’inizio. Decisivo diventi se ti trasformi anche in uomo gol e, sul tema in questione, penso che il giovane turco della Juventus abbia una prospettiva diversa e migliore. Vedo Yildiz possibile goleador nelle stagioni a venire perché ha più il senso della rete di Soulé".

Infine sulla leadership: "Farsi riconoscere come leader dai compagni è un fatto naturale, non servono parole, ma fatti. E ve lo dice uno che ha avuto la fortuna di giocare con Zico, Maradona, Platini: se c’era un attimo di difficoltà, sapevi a chi dare la palla. Bene, Kenan è sulla buona strada, ma di strada ne deve percorrere ancora un bel po’: Yildiz deve capire come diventare decisivo quando il livello si alza a tal punto da trovarsi davanti i migliori difensori al mondo e le migliori squadre in circolazione".