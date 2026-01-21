Juventus-Benfica, le formazioni ufficiali: non c'è Conceicao, Spalletti sceglie Miretti

Alle ore 21:00 la Juventus ospita il Benfica per la partita valevole per la 7^ giornata della Fase Campionato di Champions League.

Rispetto alle scelte attese alla vigilia, in casa Juventus c'è una sola novità significativa che riguarda il mancato rientro tra i titolari di Conceicao, al quale viene preferito Miretti da trequartista, con McKennie di nuovo dirottato sulla corsia di destra. A centrocampo c'è Thuram con Locatelli, in difesa Bremer e Kelly con Kalulu e Cambiaso sulle corsie. In porta torna Di Gregorio. Stesso schema, 4-2-3-1, anche per Mourinho e il suo Benfica, in cui trovano spazio dal 1' un ex Serie A quale Dahl, ceduto alle Aguias dalla Roma, e un obiettivo attuale di squadre del massimo campionato italiano come Schjelderup. In panchina l'ex bianconero Barrenechea, l'attacco dei lusitani è guidato da Pavlidis.

Di seguito le formazioni ufficiali di Juventus-Benfica.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; McKennie, Miretti, Yildiz; David.

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Gatti, Conceicao, Koopmeiners, Zhegrova, Adzic, Kostic, Openda, Joao Mario, Cabal, Rouhi.

Allenatore: Luciano Spalletti.

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Dedic, Tomas Araujo, Otamendi, Dahl; Barreiro, Aursnes; Prestianni, Sudakov, Schjelderup; Pavlidis.

A disposizione: Diogo Ferreira, Antonio Silva, Barrenechea, Bruma, Ivanovic, Manu Silva, Banjaqui, Jose Neto, Goncalo Oliveira, Rodrigo Rego, Joao Rego, Prioste.

Allenatore: Jose Mourinho.