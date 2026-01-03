Juventus, Bremer al centro di tutto: con il Lecce la 100^ presenza in bianconero
La Juventus si appresta ad affrontare il Lecce, a Torino. Al centro della difesa bianconera ci sarà ancora una volta Gleison Bremer. Che calcando il terreno dello stadium fra pochi minuti centrerà la sua 100esima presenza con la maglia bianconera.
Le formazioni ufficiali di Juventus-Lecce
Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David.
A disposizione: Perin, Pinsoglio, Koopmeiners, Zhegrova, Adzic, Kostic, Openda, Miretti, Neto, Cabal, Rouhi, Pedro Felipe. Allenatore: Luciano Spalletti.
Lecce (4-3-3): Falcone; Perez, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ramadani, Maleh; Pierotti, Camarda, Banda.
A disposizione: Samooja, Bleve, Ndaba, Siebert, Sala, Stulic, N'Dri, Helgason, Veiga, Gaby, Kouassi, Gorter, Marchwinski. Allenatore: Eusebio Di Francesco.