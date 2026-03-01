Bremer sarà l'anti-Malen: Spalletti rilancia il brasiliano dopo i due forfait con Como e Gala

La Juventus ritrova Gleison Bremer nel momento più delicato, nello scontro diretto in programma stasera all’Olimpico con la Roma. Un rientro pesante, perché il brasiliano rappresenta il perno della difesa bianconera e il leader silenzioso del reparto arretrato. In questa stagione ha collezionato 20 presenze tra campionato e coppe, mettendo insieme anche 3 reti e 2 assist in 1.581 minuti giocati: numeri che raccontano non solo solidità difensiva, ma anche incisività sui calci piazzati e nelle situazioni offensive.

Bremer aveva saltato la sfida contro il Como per un problema muscolare e successivamente era rimasto in panchina contro il Galatasaray, segnale di una gestione prudente da parte dello staff medico. Ora, però, mister Luciano Spalletti può finalmente tornare a contare su di lui dal primo minuto in una gara che pesa tantissimo nella corsa Champions della Vecchia Signora. La sua presenza accanto a Kelly e Kalulu restituisce equilibrio alla linea a tre, dove l'ex Torino guida i movimenti, accorcia in avanti e garantisce coperture profonde.

Contro una Roma che si schiera con un 3-4-2-1 dinamico e ricco di soluzioni tra le linee, il suo contributo sarà determinante. Bremer dovrà comandare il reparto, leggere le tracce di Malen e coordinare le scalate difensive. Il suo ritorno non è solo una buona notizia tecnica: è un fattore che può indirizzare il finale di stagione bianconero.