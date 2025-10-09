Juventus, Bremer si toglie due giorni di ferie e lavora alla Continassa: obiettivo la sfida di Como

Gleison Bremer al lavoro per ritrovare il top della condizione. Il difensore della Juventus è reduce da un bruttissimo infortunio, una rottura del legamento crociato, che lo ha lasciato ai box per tutta la scorsa stagione di fatto rientrando soltanto nel corso della preparazione a quella in corso. Dopo essere sceso in campo in cinque occasioni, fra campionato e Champions League realizzando anche due assist, il brasiliano si è dovuto rifermare per un problema muscolare saltando le gare contro Villarreal e Milan.

La volontà ovviamente è quella di ritornare a calcare i campi al più presto possibile e mettersi alle spalle questo nuovo acciacco. Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il centrale si è tolto due giorni di ferie per allenarsi alla Continassa. Il numero 3 bianconero infatti sarà in campo anche oggi per cercare di essere al più presto a disposizione di mister Igor Tudor e dei compagni di squadra.

La data cerchiata in rosso per un possibile rientro, si legge sempre sul quotidiano, potrebbe essere la trasferta di Como in programma domenica sera al rientro dalla pausa per le Nazionali ma l'impegno a cui non vorrebbe mancare è esattamente tre giorni dopo, mercoledì 22, quando la Juventus andrà a far visita al Real Madrid al "Bernabeu".