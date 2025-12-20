Juventus, Bremer: "Sto bene, nessun problema. Era previsto che avrei giocato un'ora"

Gleison Bremer, difensore della Juventus, dopo il successo contro la Roma - che ha segnato il suo ritorno da titolare in campionato - è intervenuto al microfono di DAZN: "Sto bene, sto bene. Era previsto che avrei fatto 60 minuti e poi sarei uscito. E' stata dura quando ho saputo l'entità d'infortunio, poi ho pensato a lavorare perché sapevo che questo momento sarebbe arrivato. La partita contro la Roma è una partita difficile. Sono stato un po' in ansia durante la settimana, ma alla fine bastava fare quello che so fare e abbiamo vinto".



Come ti trovi con Spalletti?

"Un allenatore che ha già vinto, ha sempre fatto bene. E vincere è quello che gli chiede la Juventus".