Juventus, Bremer dopo il rientro in campo: "Pronto a ripartire da qui, insieme"
"Pronto a ripartire da qui, insieme. Dal primo giorno fino ad oggi, grazie per il vostro continuo sostegno! A domenica ". Così sui social, Gleison Bremer ha espresso la propria soddisfazione per il rientro in campo della sfida vinta a Bologna dalla Juventus di Luciano Spalletti. Il brasiliano è tornato in campo per ultimi 14 minuti di gara.
