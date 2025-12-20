Juventus, Bremer: "Brutto infortunio, sono tornato bene. Il cambio era previsto"

Gleison Bremer, difensore centrale della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara con la Roma: "Ho avuto questo brutto infortunio, ma sono tornato bene. Oggi non sono riuscito a giocarla tutta, ma era previsto. Volevamo vincere, questo è quello che conta. Spalletti è un allenatore esigente, ma è giusto che sia così e in campo si vede".